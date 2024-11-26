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В Тульской области на учете с диагнозом «ожирение» состоят больше 33 тысяч человек. Однако, по статистике, избыточную массу тела имеют гораздо больше жителей.

— Ожирение — это комплексная проблема, в развитии которой ключевую роль играет образ жизни. Нездоровое питание, гиподинамия, хронический стресс и недосып — все это способствует появлению лишних килограммов, развитию ожирения и сопутствующих осложнений, — рассказала главный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа.

Неправильное питание — серьезный фактор риска многих опасных болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических патологий, сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

У детей склонность к ожирению может закладываться еще на этапе внутриутробного развития и в первые два года жизни. Наиболее уязвимыми периодами для развития ожирения у детей являются первый год жизни, 5-6 лет и пубертатный период, когда гормональные скачки требуют сбалансированного питания и соблюдения режима.