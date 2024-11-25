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В Кимовске иномарка сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Кимовске иномарка сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Подростка госпитализировали.

В Кимовске 23 ноября в 17:20 на улице Некрасова 72-летний пенсионер за рулем Renault сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подростка госпитализировали. 

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Автор:
сегодня, в 12:51 0
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