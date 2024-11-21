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Прокуратура проверяет информацию об избиении ребенка в детском саду в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Прокуратура проверяет информацию об избиении ребенка в детском саду в Туле

Сообщается, что малыш получил сотрясение мозга.

Прокуратура Привокзального района Тулы проверяет информацию о травмировании ребенка в детском саду № 32 на улице Седова. Сообщается, что он получил сотрясение мозга и психологическую травму. 

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены работники образовательной организации, родители.

— В случае если по результатам проверки в деятельности образовательной организации, законных представителей или других лиц будут установлены нарушения, либо противоправные действия в отношении детей, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

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Фотограф:
сегодня, в 09:07 +1
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