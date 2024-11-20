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Тулагорводоканал рассказал, в каком районе города самая жёсткая вода
Фото Алексея Пирязева.

Тулагорводоканал рассказал, в каком районе города самая жёсткая вода

Предприятие опубликовало результаты проверок, проведённых с 11 по 15 ноября.

Согласно отчёту, показатели мутности и цветности находятся в пределах нормы, уровень содержания железа не превышен. Энтерококки, колифаги и прочие бактерии и микробы не обнаружены.

А вот уровень жёсткости воды везде разный. Самая мягкая вода — в Пролетарском районе. Там уровень жёсткости находится в пределах 5,2-5,6 единиц (при норме 10). В Зареченском районе он составляет от 6 до 8,2, в Привокзальном — от 6,6 до 9,4.

В Центральном районе жёсткость воды находится в диапазоне от 6,8 до 9,4 единиц, а самая жёсткая вода течёт в кранах жителей Советского района — от 8,4 до 9,4 единиц жёсткости.

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