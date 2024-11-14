Житель Кимовска украл принтер и 4 года скрывался от правосудия

В Кимовске местный житель обвиняется в краже, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

В ходе расследования установлено, что 23 сентября 2020 года обвиняемый пришел к зданию «Социально-реабилитационнога центра для несовершеннолетних № 3» на улице Толстого. Мужчина залез на балкон второго этажа, разбил стекло и пробрался внутрь здания. Оттуда он утащил принтер, который в дальнейшем перепродал. Ущерб от его действий составил 22 400 рублей. После преступления мужчина скрылся, задержать его удалось только в 2024 году.

Судебное заседание по этому делу назначено на 26 ноября.



