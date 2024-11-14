Андрей Дубровский: Участники СВО должны чувствовать нашу поддержку

Председатель Тульской облдумы в Богородицке встретился с волонтерами и участником СВО. Поговорили за жизнь, про призвание настоящих мужчин и любовь к Родине.

Богородицкий район — родной для спикера Тульской областной Думы Андрея Дубровского, он избирался по этому округу в Думу. 13 ноября Андрей Владимирович приехал с рабочим визитом в городскими активистами – обсуждали программу «Наш район».

А потом была очень теплая встреча и душевный разговор в культурно-информационном центре «Спектр», где Андрей Дубровский общался с участником СВО Рустамом Доскиевым и женщинами-волонтерами.

Рустам недавно работает в центре. До этого служил 387 полку 7-й гвардейской ВДД, был тяжело ранен и после демобилизации пришел в «Спектр».

- Я был мобилизован в 2022 году из Богородицка. А до этого по контракту прослужил 9 лет в спецназе – был снайпером в батальоне специального назначения. Мой отец был военный, а по его примеру я тоже стал военным. Для меня защита Родины – главное предназначение мужчины, - рассказал Рустам председателю облдумы.

- А где проходили подготовку? В Рязани? – уточнил Андрей Владимирович.

- Да. Там формировали наш полк. К нам Алексей Геннадьевич Дюмин приезжал, передавал дополнительное оборудование - подтвердил Рустам.

По словам Андрей Дубровского, и на полигонах Рязани, и в тульской Слободке с мобилизованными работали инструктора тульской общественной организации «Оружейная столица» (участие в создании этой организации принимал Андрей Владимирович – Прим.ред.).

- Инструкторы «Оружейной столицы» – около 50 человек - участвовали практически во всех вооруженных конфликтах в мире, прошли огонь и воду, а теперь передают свой бесценный боевой опыт новобранцам, добровольцам, контрактникам. Подготовили за два года более пяти тысяч человек. Наши инструкторы учат не только выживать на поле боя, но и работать слаженно в команде, оказывать первую помощь при ранениях. И самое главное – прививают своим ученикам любовь к Родине и своему делу, - рассказал Андрей Дубровский.

По словам спикера облдумы, он много ездил за ленточку, отвозил гуманитарные и военные грузы. И в какой-то момент решил, что должен заключить контракт. В марте 2024 года он подписал контракт, служил в разведывательной бригаде, нес службу на Соледарском и Бахмутском направлении.

Поговорили мужчины и о ранении Рустама.

- Я получил ранение 3 марта 2023 года, больше года восстанавливался. Очень благодарен за помощь и поддержку в реабилитации главе администрации Борогодицка Вадиму Игонину. За то, что предложили работу – я занимаюсь патриотическим воспитанием школьников, провожу открытые уроки, учу подростков тактический медицине. Например, что делать, если вдруг обнаружили гранату, как правильно перевязать человека, чтобы он не истек кровью. А еще я увлекаюсь музыкой. Недавно участвовал в конкурсе патриотической песни «Мой герой» и даже стал победителем.

- Помощь и поддержка участников СВО и их семей – приоритетная задача на всех уровнях государственной власти. Президент страны поставил перед нами задачу – чтобы участники СВО, возвращающиеся из зоны боевых действий, работали и в законодательных, и в исполнительных органах власти. Чтобы они нашли себя и были полезны стране, - добавил спикер. И предложил Рустаму совместно работать в патриотическом направлении со специалистами общественной организации «Оружейная столица», совместно с инструкторами провести занятия для школьников из Богородицка.

- Я выжил, значит, для чего-то важного меня на этой земле Господь оставил, поэтому буду трудиться на благо Родины! – заверил Дубровского Рустам.

— Парни, возвращающиеся с СВО, должны чувствовать нашу поддержку, — подчеркнул Андрей Дубровский.

А после этой встречи директор центра Евгений Баринов показал Андрею Дубровскому волонтерский штаб, который базируется в «Спектре». Пенсионерки-активистки рассказали, сколько уже сделали маскировочных сетей.

- На изготовление маленькой сетки требуется день, а 10-12-метровую мы делаем за три дня, - пояснила одна из активисток Галина Моисеенко. – За два года мы изготовили больше 200 сетей. Я посчитала - это порядка пяти тысяч квадратных метров.

– Маскировочные сети очень важны для защиты позиций расположения бойцов и техники, – отметил Андрей Владимирович.

Он заявил, что готов оказать содействие в приобретении материалов для изготовления сетей и тепло поблагодарил волонтеров за их неравнодушие и активную гражданскую позицию.