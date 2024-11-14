  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В одном из ефремовских кафе обнаружили небезопасную шаурму - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В одном из ефремовских кафе обнаружили небезопасную шаурму

В одном из ефремовских кафе обнаружили небезопасную шаурму

Из оборота изъято 44 кг некачественных продуктов, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства провели плановую проверку в кафе, расположенном на улице Ленина в Ефремове.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений:

  • отсутствие производственного контроля качества и безопасности реализуемой продукции,
  • использование бутилированной питьевой воды без маркировки и без товаро-сопроводительных документов, 
  • на участке упаковки и формирования наборов готовых блюд отсутствует бактерицидное оборудование.

Кроме этого, отобранные в ходе проверки пробы кулинарной продукции (шаурма) не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям. По результатам проверки изъято из оборота 44 кг пищевых продуктов.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности — заплатит штраф в 40 000 рублей. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:44 0
Другие статьи по темам
Прочее
кафешаурмаЕфремовпроверкаУправление Роспотребнадзора по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Кимовска украл принтер и 4 года скрывался от правосудия
Житель Кимовска украл принтер и 4 года скрывался от правосудия
Туляк предлагает «знатно» пополнить бюджет за счет перекрестка на М-2 «Крым»
Туляк предлагает «знатно» пополнить бюджет за счет перекрестка на М-2 «Крым»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.