В одном из ефремовских кафе обнаружили небезопасную шаурму

Специалисты ведомства провели плановую проверку в кафе, расположенном на улице Ленина в Ефремове.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений:

отсутствие производственного контроля качества и безопасности реализуемой продукции,

использование бутилированной питьевой воды без маркировки и без товаро-сопроводительных документов,

на участке упаковки и формирования наборов готовых блюд отсутствует бактерицидное оборудование.

Кроме этого, отобранные в ходе проверки пробы кулинарной продукции (шаурма) не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям. По результатам проверки изъято из оборота 44 кг пищевых продуктов.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности — заплатит штраф в 40 000 рублей.