В Одоевском районе водителя достали из перевернувшегося ВАЗа

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Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.

Авария случилась 13 ноября в Одоевском районе. 27-летний мужчина за рулем ВАЗа не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя с травмами госпитализировали.