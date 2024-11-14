В Одоевском районе водителя достали из перевернувшегося ВАЗа

Авария случилась 13 ноября в Одоевском районе. 27-летний мужчина за рулем ВАЗа не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
Водителя с травмами госпитализировали.
Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.
Авария случилась 13 ноября в Одоевском районе. 27-летний мужчина за рулем ВАЗа не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
Водителя с травмами госпитализировали.
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