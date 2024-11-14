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В Одоевском районе водителя достали из перевернувшегося ВАЗа
Фото: ru.freepik.com.

В Одоевском районе водителя достали из перевернувшегося ВАЗа

Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет.

Авария случилась 13 ноября в Одоевском районе. 27-летний мужчина за рулем ВАЗа не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. 

Водителя с травмами госпитализировали. 

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Автор:
сегодня, в 13:15 0
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