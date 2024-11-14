В Туле автоледи на KIA влетела в дерево

В Туле накануне, 13 ноября, на улице Скуратовской 37-летняя женщина за рулем KIA не справилась с управлением, съехала с дороги и влетела в дерево.
Женщину с травмами госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Женщина не справилась с управлением.
В Туле накануне, 13 ноября, на улице Скуратовской 37-летняя женщина за рулем KIA не справилась с управлением, съехала с дороги и влетела в дерево.
Женщину с травмами госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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