В Туле автоледи на KIA влетела в дерево

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле накануне, 13 ноября, на улице Скуратовской 37-летняя женщина за рулем KIA не справилась с управлением, съехала с дороги и влетела в дерево.

Женщину с травмами госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.