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В Туле автоледи на KIA влетела в дерево
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле автоледи на KIA влетела в дерево

Женщина не справилась с управлением.

В Туле накануне, 13 ноября, на улице Скуратовской 37-летняя женщина за рулем KIA не справилась с управлением, съехала с дороги и влетела в дерево.  

Женщину с травмами госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

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Автор:
сегодня, в 12:56 0
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