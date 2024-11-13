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Семейная пара из Тулы открыла в Курске бордель: их бизнес накрыли
Скрин из видео УМВД по Курской области.

Семейная пара из Тулы открыла в Курске бордель: их бизнес накрыли

Заведение работало под видом массажного салона.

В Курске полицейские пресекли деятельность массажного салона, в котором подпольно работал бордель. Противозаконный бизнес организовала супружеская пара из Тулы.

Интимные услуги оказывали сотрудницы салона в возрасте от 18 до 30 лет под видом эротического массажа. В прайсе он стоил несколько десятков тысяч рублей.

Стражи порядка провели обыски в курском салоне, а также в Туле. Предметы, которые использовали представительницы «древнейшей профессии» в своей работе, изъяли. Также правоохранители нашли документы, телефоны и ноутбуки, в которых была информация, подтверждающая организацию противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

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Автор:
сегодня, в 16:43 0
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