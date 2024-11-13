«У нас не спросили»: жители поселка Рассвет хотят знать, кто согласовал им установку вышки сотовой связи

Люди боятся: вдруг вышка окажет на них вредное воздействие? Куда обращаться в таком случае и кто за это отвечает?

В редакцию от лица жителей Рассвета обратился Вячеслав Афонин, подписчик телеграм-канала Myslo.

— У дома № 49 в поселке Рассвет установили вышку сотовой связи. У жителей не спросили. Рядом детская площадка и трехэтажные дома. Разве мы не должны участвовать в решении вопроса об установке?

Myslo отправил запрос в администрацию города Тулы, и вот что нам ответили:

— В соответствии с нормами действующего законодательства администрацией города Тулы выдано разрешение на использование земель возле дома № 49 в пос. Рассвет [оператору сотовой связи] для размещения металлической конструкции — столба. Размещение оборудования оператора сотовой связи допускается после получения оператором связи санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре Myslo рассказали, что разрешения на установку несущих (опорных) сооружений действительно предоставляют органы местного самоуправления или владельцы территории, на которых они

находятся.

Сам Роспотребнадзор на основании экспертных заключений

аккредитованных организаций, выдает санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам проектной

документации на размещение радиоэлектронных средств (РЭС), устанавливаемых в том числе на опорные сооружения.

Гигиенические нормативы уровней электромагнитных полей (ЭМП)

регламентированы санитарными правилами и нормами.

Контроль же за излучением лежит на владельце оборудования

РЭС: он обязан проводить производственный контроль электромагнитного поля.

Выполнение исследований уровней ЭМП должно проводиться в течение 10 рабочих дней после дня ввода вышки в эксплуатацию, потом — раз в три года.

— В случае выявления нарушений условий эксплуатации, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, владелец РЭС обязан своевременно информировать органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, — сообщили нам в Управлении Роспотребнадзора. — Также по обращениям граждан Управление организовывает инструментальные исследования уровней ЭМП с привлечением аккредитованного лабораторного центра.

Получается, что расположение вышки разрешает администрация, а оборудования на ней — Роспотребнадзор. Именно туда и нужно жаловаться в случае подозрений на излишнее вредное излучение.