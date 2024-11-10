СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Щекино

Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, накануне, 9 ноября, в Щекино во время перехода через железнодорожные пути под поезд попал 12-летний мальчик. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

— Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном ведомстве.