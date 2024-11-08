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В ноябре специалисты Росреестра проведут для туляков горячие линии

В ноябре специалисты Росреестра проведут для туляков горячие линии

Они пройдут 12, 13, 25 и 26 ноября.

В ноябре Управление Росреестра по Тульской области проведет четыре горячие линии. Эксперты готовы ответить на вопросы жителей региона и оказать им квалифицированную правовую помощь.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

12 ноября — особенности регистрации недвижимости:

  • как зарегистрировать ранее возникшие права;
  • как воспользоваться электронными сервисами Росреестра;
  • сколько длится регистрация и постановка на кадастровый учет объекта недвижимости;
  • как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий.

Телефон: 8 (4872) 30-15-82.

13 ноября — кадастровая оценка недвижимости:

  • кем проводится кадастровая оценка;
  • какие существуют способы установить справедливую кадастровую стоимость;
  • какой порядок пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости;
  • где и как можно получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.

Телефон: 8 (4872) 77-33-18.

25 ноября — государственный земельный надзор:

  • чем грозит использование земельного участка не по назначению;
  • куда сообщать о нарушениях земельного законодательства;
  • каковы размеры штрафов;
  • какие меры принимаются к нарушителю, вовремя не исполнившему предписание, и прочие.

Телефон: 8 (4872) 77-34-12.

26 ноября — контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций (СРО):

  • порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих. 

Телефон: 8 (4872) 77-34-08.

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