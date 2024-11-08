В ноябре специалисты Росреестра проведут для туляков горячие линии

В ноябре Управление Росреестра по Тульской области проведет четыре горячие линии. Эксперты готовы ответить на вопросы жителей региона и оказать им квалифицированную правовую помощь.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.
12 ноября — особенности регистрации недвижимости:
- как зарегистрировать ранее возникшие права;
- как воспользоваться электронными сервисами Росреестра;
- сколько длится регистрация и постановка на кадастровый учет объекта недвижимости;
- как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий.
Телефон: 8 (4872) 30-15-82.
13 ноября — кадастровая оценка недвижимости:
- кем проводится кадастровая оценка;
- какие существуют способы установить справедливую кадастровую стоимость;
- какой порядок пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- где и как можно получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.
Телефон: 8 (4872) 77-33-18.
25 ноября — государственный земельный надзор:
- чем грозит использование земельного участка не по назначению;
- куда сообщать о нарушениях земельного законодательства;
- каковы размеры штрафов;
- какие меры принимаются к нарушителю, вовремя не исполнившему предписание, и прочие.
Телефон: 8 (4872) 77-34-12.
26 ноября — контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций (СРО):
- порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих.
Телефон: 8 (4872) 77-34-08.