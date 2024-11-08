В ноябре специалисты Росреестра проведут для туляков горячие линии

Они пройдут 12, 13, 25 и 26 ноября.

В ноябре Управление Росреестра по Тульской области проведет четыре горячие линии. Эксперты готовы ответить на вопросы жителей региона и оказать им квалифицированную правовую помощь.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

12 ноября — особенности регистрации недвижимости:

как зарегистрировать ранее возникшие права;

как воспользоваться электронными сервисами Росреестра;

сколько длится регистрация и постановка на кадастровый учет объекта недвижимости;

как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий.

Телефон: 8 (4872) 30-15-82.

13 ноября — кадастровая оценка недвижимости:

кем проводится кадастровая оценка;

какие существуют способы установить справедливую кадастровую стоимость;

какой порядок пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости;

где и как можно получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.

Телефон: 8 (4872) 77-33-18.

25 ноября — государственный земельный надзор:

чем грозит использование земельного участка не по назначению;

куда сообщать о нарушениях земельного законодательства;

каковы размеры штрафов;

какие меры принимаются к нарушителю, вовремя не исполнившему предписание, и прочие.

Телефон: 8 (4872) 77-34-12.

26 ноября — контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций (СРО):

порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих.

Телефон: 8 (4872) 77-34-08.