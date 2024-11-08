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В Туле водитель каршерингового авто попался на нарушении и получил штраф

В Туле водитель каршерингового авто попался на нарушении и получил штраф

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с сотрудниками Госавтоинспекции.

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административное расследование по нашей публикации «В Туле водитель каршерингового авто очень торопился постоять на красный».

«30 сентября на улице Октябрьской города Тулы водитель автомобиля „Ниссан“ осуществил выезд в нарушение Правил дорожного движения на трамвайные пути встречного направления. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого вынесено постановление об административном правонарушении и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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