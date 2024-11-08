Роспотребнадзор проверил питание в тульских школах и возбудил 64 дела

Выездные проверки ведомство проводит с 2021 года. Проверяют и образовательные организации, и их поставщиков.
С начала года Роспотребнадзор проверил 94 общеобразовательные организации, сообщает ведомство. Оценивали организацию горячего питания учеников и его качество. Еду и воду проверяли в лабораториях: как готовые блюда, так и сырье, продукты и смывы в столовых.
По состоянию на 1 ноября «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» завершил исследования 240 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, на калорийность и полноту вложения сырья в готовое блюдо.
В двух образцах готовых блюд нашли отклонения по несоответствию калорийности, в 11 образцах — по микробиологическим показателям.
108 проб продовольственного сырья и пищевой продукции были исследованы по микробиологическим, санитарно-химическим показателям и показателям фальсификации. Отклонения микробиологических показателей безопасности найдены в трех образцах: это сметана с м. д. ж. 15%, масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» с м. д. ж. 72,5%, масло сливочное «Крестьянское».
В ходе проверки в общеобразовательных организациях выявлялись нарушения в технологии приготовления блюд и правил мытья столовой и кухонной посуды.
С реализации снято 34,4 кг пищевой продукции по причине замечаний к маркировке и нарушений сроков годности.
— За выявленные нарушения в общеобразовательных организациях Тульской области в отношении ответственных лиц возбуждено 64 дела об административном правонарушении, — сообщил Роспотребнадзор.