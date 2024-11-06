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Туляка обвиняют в хищении 100 млн рублей у акционерного общества

Туляка обвиняют в хищении 100 млн рублей у акционерного общества

Дело направлено в суд.

В Туле 34-летний местный житель обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с мая по октябрь 2022 года обвиняемый получил от АО «Росагролизинг» в качестве целевого займа 100 миллионов рублей. Эти деньги выдавались его предприятиям якобы на развитие сельского хозяйства. Однако полученные средства он использовал не по назначению: оплачивал договоры, коммунальные услуги, субсидировал подконтрольные предприятия. Таким образом он легализовал 37 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что в целях возмещения ущерба суд арестовал имущество обвиняемого на сумму 22 миллиона рублей. 

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