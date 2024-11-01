Бесхозная насосная, отопление и канализация: три дома ЖК «ПАРУС» оказались в западне из-за СУ-155

«У жителей домов № 11а, 13, 15 в ЖК „Парус“ на ул. Хворостухина слабый напор воды на верхних этажах, особенно по вечерам. Как выяснилось, документации на насосную станцию нет, круглосуточно работают 3 насоса. Поменять или перенастроить на них режимы нет возможности — автоматика отсутствует. На данный момент на насосной станции образовался свищ, давление еще больше упало», — такое обращение написали в редакцию Myslo жители.

В связи с этим жители 17-этажек (а это 646 квартир) просят администрацию Тулы обратить внимание на их проблему.

«Насосная станция холодного водоснабжения не числится на балансе и формально никем не обслуживается. Любые поломки устраняются за счет средств содержания жилья управляющей компаний, которая обслуживает дома. Это незаконно, потому что насосная станция не входит в состав имущества дома, но другого выхода нет. Обращения в администрацию ни к чему не приводят. Просим оказать содействие в разрешении данного вопроса», — пояснила Оксана, жительница одного из домов.

По информации жителей, земля под насосной станцией находится в аренде у СУ-155, которая возводила дома. В 2016 году компанию признали банкротом. В начале июня 2016 года «оздоровлением компании СУ-155 занялся банк „Российский капитал“».

«Дома № 11а, 13, 15, 15а сдавало в эксплуатацию еще СУ-155. Но застройщик не передал сети домов на баланс городу. И вот уже более 13 лет насосная станция никому не принадлежит», — уточнила Оксана.

Кроме напора воды жителей ЖК беспокоит, что такая же судьба и у остальных коммунальных сетей.

«Вдоль домов № 13 и 15 проходит канализационная труба ДУ 200, она тоже до сих пор не стоит на балансе. Если произойдет прорыв такой трубы, смоет весь комплекс и детский сад в том числе, он вообще в низине стоит. Время идет, и коммуникации начинают выходить из строя, появляются первые звоночки. Сейчас, когда у нас выйдет из строя насосная станция, автоматически прекратится подача холодной и горячей воды в три дома по 17 этажей. А когда отключается свет (в последнее время это происходит часто), приходится перезапускать насосы вручную (и воду, и отопление), так как автоматики нет», — добавила жительница.

Myslo запросил комментарий у городских чиновников.

В администрации Тулы рассказали, что водонапорная станция и сети водоснабжения ЖК «Парус» — бесхозные. Работа по ним ведется, но процесс небыстрый:

«Водонапорная станция располагается на земельном участке, находящемся в аренде у СУ-155. Конкурсному управляющему этой организации неоднократно направлялись запросы, но ответов не последовало».

Согласно открытым источникам, конкурсным управляющим СУ-155 является Александр Валерьевич Шматала.