За три недели тульские приставы выдворили из региона 55 мигрантов

Фото УФССП по Тульской области.

Иностранцы жили и работали в регионе без документов.

Из Тульской области за прошедшие три недели выдворили 55 нелегальных граждан иностранных государств, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Все мигранты жили и работали в регионе без документов, разрешающих пребывание и трудоустройство на территории России.

— Иностранные граждане препровождены сотрудниками силового блока УФССП по Тульской области до аэропорта в Москве и переданы сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину, — отметили в ведомстве.

С начала 2024 года за пределы РФ судебными приставами выдворены 498 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Кубы, Вьетнама, Конго, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Туркменистана, Молдовы и Кыргызстана.