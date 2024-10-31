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За три недели тульские приставы выдворили из региона 55 мигрантов
Фото УФССП по Тульской области.

За три недели тульские приставы выдворили из региона 55 мигрантов

Иностранцы жили и работали в регионе без документов.

Из Тульской области за прошедшие три недели выдворили 55 нелегальных граждан иностранных государств, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Все мигранты жили и работали в регионе без документов, разрешающих пребывание и трудоустройство на территории России. 

— Иностранные граждане препровождены сотрудниками силового блока УФССП по Тульской области до аэропорта в Москве и переданы сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину, — отметили в ведомстве. 

С начала 2024 года за пределы РФ судебными приставами выдворены 498 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Кубы, Вьетнама, Конго, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Туркменистана, Молдовы и Кыргызстана.

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Автор:
сегодня, в 14:00 0
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