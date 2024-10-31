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«По подъезду бегают мужики в балаклавах!»: жителей дома на Хворостухина напугали внезапные гости

«По подъезду бегают мужики в балаклавах!»: жителей дома на Хворостухина напугали внезапные гости

Приехавшая полиция никого не нашла, но видео с камер наблюдения остались.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 11 по улице Хворостухина. По их словам, с самого раннего утра по подъезду их дома бегают «непонятные люди в масках»:

— Все перепугались! Спрашиваем у них, в чем дело, - молчат. Только снуют по лестнице вверх-вниз. Маски натянули и бегают. Мы даже полицейских вызвали, но они никого не нашли. А нам страшно, вдруг бандиты.

По нашей информации, людьми в масках были сотрудники правоохранительных органов, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия. Так что, вероятнее всего, добропорядочным жильцам дома бояться нечего. Надеемся, о результатах мероприятий спецслужбы скоро сообщат.

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