«По подъезду бегают мужики в балаклавах!»: жителей дома на Хворостухина напугали внезапные гости

В редакцию Myslo обратились жители дома № 11 по улице Хворостухина. По их словам, с самого раннего утра по подъезду их дома бегают «непонятные люди в масках»:

— Все перепугались! Спрашиваем у них, в чем дело, - молчат. Только снуют по лестнице вверх-вниз. Маски натянули и бегают. Мы даже полицейских вызвали, но они никого не нашли. А нам страшно, вдруг бандиты.

По нашей информации, людьми в масках были сотрудники правоохранительных органов, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия. Так что, вероятнее всего, добропорядочным жильцам дома бояться нечего. Надеемся, о результатах мероприятий спецслужбы скоро сообщат.