В Новомосковске беженку из Херсона осудят за мошенничество с жилищным сертификатом

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы и УСД Тульской области.

Вместе с женщиной по делу в качестве обвиняемой проходит её подельница – риэлтор.

В производстве Новомосковского районного суда Тульской области находится уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.

Летом прошлого года одна из фигуранток приехала в Новомосковск из Херсонской области и получила в управлении соцзащиты сертификатом на покупку жилья номиналом почти в 3 млн рублей. После этого беженка обратилась к своей знакомой, которая работала в риэлторском агентстве.

Через неё она приобрела у жителя Новомосковска квартиру за 1,75 млн рублей. Позже продавец вернул покупательнице почти 1,2 млн рублей – разницу между фактической ценой и номиналом сертификата. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, им грозит до 10 лет лишения свободы.