В Донском водитель экскаватора насмерть задавил женщину: виновный заплатит штраф

В Донском 22-летний гражданин Узбекистана признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что 1 июня при производстве работ по укладке асфальта рядом с домом на улице Кирова водитель экскаватора-погрузчика совершил наезд на 44-летную женщину. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.