В Туле из-за пожара в доме на улице Макаренко эвакуировали 25 человек

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Сообщение о возгорании на улице Макаренко в Туле поступило в 3.10. Спустя 5 минут на место происшествия приехали первые пожарно-спасательные подразделения. В 3.30 огонь потушили.

— По лестничному маршу при помощи спасательных устройств было спасено 5 человек, из которых 1 ребенок. Эвакуировано 25 человек (в том числе 5 детей). При пожаре никто не пострадал, — рассказали в региональном МЧС.

В результате происшествия выгорела кровля парадного входа многоквартирного дома, частично оплавились пластиковые панели на балконе второго этажа.