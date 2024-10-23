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В Туле из-за пожара в доме на улице Макаренко эвакуировали 25 человек
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Туле из-за пожара в доме на улице Макаренко эвакуировали 25 человек

В результате сгорела кровля парадного входа.

Сообщение о возгорании на улице Макаренко в Туле поступило в 3.10. Спустя 5 минут на место происшествия приехали первые пожарно-спасательные подразделения. В 3.30 огонь потушили.

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— По лестничному маршу при помощи спасательных устройств было спасено 5 человек, из которых 1 ребенок. Эвакуировано 25 человек (в том числе 5 детей). При пожаре никто не пострадал, — рассказали в региональном МЧС. 

В результате происшествия выгорела кровля парадного входа многоквартирного дома, частично оплавились пластиковые панели на балконе второго этажа.

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Автор:
сегодня, в 09:34 +1
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