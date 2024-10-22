  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Житель Воловского района задолжал кредиторам и чуть не лишился внедорожника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Воловского района задолжал кредиторам и чуть не лишился внедорожника
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Житель Воловского района задолжал кредиторам и чуть не лишился внедорожника

После того как машину арестовали судебные приставы, мужчина полностью погасил долг.

Житель Воловского района оформил кредит на четверть миллиона рублей, но перестал вносить платежи. Представители кредитной организации обратились в суд, который встал на сторону истца.

Исполнительный документ о взыскании долга поступил в местное отделение судебных приставов. Должник об этом знал, но по-прежнему не принимал никаких мер к погашению долга.

Приставы выяснили, что на имя мужчины зарегистрирован Mitsubishi Outlander и составили акт описи и ареста внедорожника. Только после этого владелец, не желая расставаться с машиной, выплатил все долги.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыарест имуществадолжник
Место
Тульская областьВоловский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле из-за пожара в доме на улице Макаренко эвакуировали 25 человек
В Туле из-за пожара в доме на улице Макаренко эвакуировали 25 человек
Погода в Туле 23 октября: до 14 градусов тепла и небольшой дождь
Погода в Туле 23 октября: до 14 градусов тепла и небольшой дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.