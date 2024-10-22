Житель Воловского района задолжал кредиторам и чуть не лишился внедорожника

Житель Воловского района оформил кредит на четверть миллиона рублей, но перестал вносить платежи. Представители кредитной организации обратились в суд, который встал на сторону истца.
Исполнительный документ о взыскании долга поступил в местное отделение судебных приставов. Должник об этом знал, но по-прежнему не принимал никаких мер к погашению долга.
Приставы выяснили, что на имя мужчины зарегистрирован Mitsubishi Outlander и составили акт описи и ареста внедорожника. Только после этого владелец, не желая расставаться с машиной, выплатил все долги.