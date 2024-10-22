Житель Воловского района задолжал кредиторам и чуть не лишился внедорожника

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

После того как машину арестовали судебные приставы, мужчина полностью погасил долг.

Житель Воловского района оформил кредит на четверть миллиона рублей, но перестал вносить платежи. Представители кредитной организации обратились в суд, который встал на сторону истца.

Исполнительный документ о взыскании долга поступил в местное отделение судебных приставов. Должник об этом знал, но по-прежнему не принимал никаких мер к погашению долга.

Приставы выяснили, что на имя мужчины зарегистрирован Mitsubishi Outlander и составили акт описи и ареста внедорожника. Только после этого владелец, не желая расставаться с машиной, выплатил все долги.