В Туле директор отдела продаж перевела «сотрудникам ФСБ» 13,5 млн рублей 

Фото: ru.freepik.com.

В течение недели испуганная женщина переводила деньги на «безопасные» банковские ячейки.

В Туле 56-летней жительнице Центрального района, работающей директором отдела продаж медорганизации, позвонил в Телеграм коллега. Он сказал, что в ближайшее время с женщиной свяжутся сотрудники ФСБ для уточнения определенных сведений.

Позже в том же мессенджере якобы сотрудник ФСБ рассказал, что была зафиксирована попытка перевода денег с банковского счета женщины на расчетный счет террориста. Мошенник убедил тулячку выполнить ряд банковских операций, угрожая ей уголовной ответственностью за пособничество терроризму.

В течение недели испуганная женщина перевела на «безопасные» банковские ячейки 13,5 миллиона рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, тулячка обратилась в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».