В небе над Тулой заметили Starlink – спутники Илона Маска

Туляки делятся в соцсетях фотографиями и видео с «поездом Илона Маска». Эти спутники обеспечивают Землю высокоскоростным широкополосным доступом в интернет.
Следить за положением спутников можно на официальном сайте.
«Линии из светящихся шаров» – это партия спутников от компании SpaceX.
Туляки делятся в соцсетях фотографиями и видео с «поездом Илона Маска». Эти спутники обеспечивают Землю высокоскоростным широкополосным доступом в интернет.
Следить за положением спутников можно на официальном сайте.
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