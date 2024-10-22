В небе над Тулой заметили Starlink – спутники Илона Маска

«Линии из светящихся шаров» – это партия спутников от компании SpaceX.

Туляки делятся в соцсетях фотографиями и видео с «поездом Илона Маска». Эти спутники обеспечивают Землю высокоскоростным широкополосным доступом в интернет.

Следить за положением спутников можно на официальном сайте.