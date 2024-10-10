Жители Новомосковска пожаловались на едкий химический запах

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Эксперты ГУ ТО «Природа» взяли пробы воздуха на двух улицах города.

Накануне вечером в Новомосковске работала передвижная лаборатория госучреждения «Природа»: специалисты прибыли в город после того, как жители ул. Мира и ул. Рудничной пожаловались на едкий химический запах.

Эксперты взяли пробы воздуха. Их проверят на уровень содержания вредных веществ: аммиака, ацетальдегида, ацетона, бензина, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, дизельного топлива, диоксида азота, диоксида серы, нитробензола и других.

Результаты исследований учреждение направлит в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.