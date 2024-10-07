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Жилой дом загорелся в Криволучье утром 7 октября

Жилой дом загорелся в Криволучье утром 7 октября

На месте работают 4 пожарных расчета.

Утром 7 октября густой черный дым в районе улицы Дачной заметили жители Криволучья. Фото они опубликовали в соцсетях. Оказалось, пожар вспыхнул в частном доме на улице Ковпака. Информация о возгорании поступила спасателям в 9.43. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, на месте работают 4 пожарных расчёта.

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