Утром 7 октября густой черный дым в районе улицы Дачной заметили жители Криволучья. Фото они опубликовали в соцсетях. Оказалось, пожар вспыхнул в частном доме на улице Ковпака. Информация о возгорании поступила спасателям в 9.43. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, на месте работают 4 пожарных расчёта.
Жилой дом загорелся в Криволучье утром 7 октября
На месте работают 4 пожарных расчета.
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