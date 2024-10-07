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Из-за аварийного дерева на улице Кауля загорелся столб

Из-за аварийного дерева на улице Кауля загорелся столб

Местные жители уже второй год просят спилить пугающее их дерево.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая второй год пытается привлечь внимание администрации Центрального округа к проблеме: у дома № 82 по улице Кауля расположено аварийное дерево:

— В том году администрация признала дерево хорошим, хотя оно все шатается и трещит. Недавно ветки с дерева упали на провода, провода оборвались, и из-за этого загорелся столб. Пришлось вызывать электриков и службу спасения!

По словам женщины, дерево в любой момент может рухнуть на головы прохожим:

— Я не пойму, мы ждем несчастных случаев? Или что? Дерево трещит и шатается, страшно ходить!


 

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