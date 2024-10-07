В Плавске прокуратура помогла родителям ребенка отсудить 15 тысяч за укус собаки

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Прокуратура Плавского района провела проверку по обращению матери ребенка о нападении бездомной собаки. Весной на улице Победы животное напало на 11-летнего ребенка.

— Установлено, что вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания безнадзорных животных, местная администрация не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по животным, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По иску прокурора с органа местного самоуправления в пользу ребенка взыскали 15 тысяч рублей.