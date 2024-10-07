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В Плавске прокуратура помогла родителям ребенка отсудить 15 тысяч за укус собаки
Фото: ru.freepik.com.

В Плавске прокуратура помогла родителям ребенка отсудить 15 тысяч за укус собаки

Местная администрация должным образом не отлавливала бездомных собак.

Прокуратура Плавского района провела проверку по обращению матери ребенка о нападении бездомной собаки. Весной на улице Победы животное напало на 11-летнего ребенка. 

— Установлено, что вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания безнадзорных животных, местная администрация не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по животным, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По иску прокурора с органа местного самоуправления в пользу ребенка взыскали 15 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 12:32 +1
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