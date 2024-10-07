В Тульской области предприниматель скрыл от налоговой больше 19 млн рублей

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Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей.

Генеральный и коммерческий директора ООО «Корвет-Т», занимающегося ремонтом карьерной техники и поставками карьерных экскаваторов, с апреля 2018 по март 2021 года вносили ложные сведения в налоговые декларации.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники возместили ущерб на сумму больше 17 миллионов рублей. На их имущество наложен арест на 2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд.