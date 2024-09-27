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В Туле прокуратура проверит информацию об издевательствах в пансионате «Уют»

В Туле прокуратура проверит информацию об издевательствах в пансионате «Уют»

Сотрудники надзорного ведомства нашли в работе частного учреждения многочисленные нарушения.

В Туле прокуратура проверяет информацию об ужасном обращении с пенсионером в пансионате «Уют» на улице Дзержинского.

Напомним, в редакцию Myslo обратился туляк Роман, который на 10 дней оставил своего родственника в пансионате. Когда семья вернулась за родственником, то была шокирована: дедушка находился в ужасном состоянии — без постельного белья, с многочисленными ссадинами, гематомами и царапинами, сидел в луже мочи и находился в невменяемом состоянии.

Надзорное ведомство контролирует ход проверки, организованной сотрудниками регионального УМВД. 

При выезде в пансионат сотрудники прокуратуры нашли множественные нарушения. Людей принимали без нужных справок и результатов анализов. На окнах не было москитных сеток, а в спальных комнатах проживало больше 3 человек. Туалеты оказались не оборудованы кабинами с дверями и держателями для туалетной бумаги, а возле умывальных раковин не было полотенец. Не было бактерицидного оборудования.

Директор пансионата получил представление. Также его привлекли к административной ответственности по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах».

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Автор:
сегодня, в 11:51 +3
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