В Веневском районе суд обязал организацию прекратить сброс стоков в ручей Хавка

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Веневском районе суд обязал ООО «Гарант» прекратить незаконный сброс стоков в ручей Хавка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки специалисты установили, что предприятие занимается эксплуатацией системы водоотведения в коттеджном поселке Веневские Просторы, расположенном в селе Хавки.

— Предприятие допускает сброс содержащих предельно-допустимую концентрацию загрязняющих веществ канализационных стоков из модульных очистных сооружений на рельеф местности и в ручей Хавка, — отметили в ведомстве.

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности. Руководитель получил представление прокуратуры.