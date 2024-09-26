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В Веневском районе суд обязал организацию прекратить сброс стоков в ручей Хавка
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Веневском районе суд обязал организацию прекратить сброс стоков в ручей Хавка

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.

В Веневском районе суд обязал ООО «Гарант» прекратить незаконный сброс стоков в ручей Хавка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

В ходе проверки специалисты установили, что предприятие занимается эксплуатацией системы водоотведения в коттеджном поселке Веневские Просторы, расположенном в селе Хавки.

— Предприятие допускает сброс содержащих предельно-допустимую концентрацию загрязняющих веществ канализационных стоков из модульных очистных сооружений на рельеф местности и в ручей Хавка, — отметили в ведомстве. 

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности. Руководитель получил представление прокуратуры.

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Автор:
сегодня, в 12:42 0
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