Фото Алексея Пирязева.

Наш земляк, певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной расставания послужила большая занятость. Артист отметил, что и он, и Елена очень много времени проводят на работе.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сообщил артист.

Елена Мартынова старше молодого певца на 14 лет. Пара узаконила отношения в 2017 году. Прежде артист рассказывал, что ему всегда было интересно с женщинами, которые несколько старше его.