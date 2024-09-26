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«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди»: Певец SHAMAN разводится с женой
Фото Алексея Пирязева.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди»: Певец SHAMAN разводится с женой

Все из-за плотного графика.

Наш земляк, певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной расставания послужила большая занятость. Артист отметил, что и он, и Елена очень много времени проводят на работе.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сообщил артист.

Елена Мартынова старше молодого певца на 14 лет. Пара узаконила отношения в 2017 году. Прежде артист рассказывал, что ему всегда было интересно с женщинами, которые несколько старше его.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:02 −7
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