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В Барсуках водитель Volkswagen Passat решил рискнуть в опасном месте

В Барсуках водитель Volkswagen Passat решил рискнуть в опасном месте

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Денис прислал в нашу традиционную рубрику кадры, которые видеорегистратор его авто снял на ул. Октябрьской в поселке Барсуки. На записи видно, как водитель Volkswagen Passat нарушил ПДД, обогнав в запрещенном месте. Отметим, что маневр был совершен на участке со спуском/подъемом, из-за которого ограничена видимость.

«Здравствуйте. Обгон через сплошную. В зоне действия знака „Обгон запрещен“… Volkswagen Passat с710то71», — написал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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