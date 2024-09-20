С начала сентября на дорогах Тульской области сбили 10 лосей

Фото из телеграм-канала «Тула.Происшествия».

С начала сентября на дорогах Тульской области было сбито 10 лосей. Об этом сообщает минприроды региона.

Подобные ДТП влекут за собой ряд негативных последствий, а именно ранения и смерть животных, повреждения автотранспорта, риск для людей получить серьезные травмы и погибнуть.

— С последних чисел августа месяца и до середины октября у лосей наступает период гона, при котором самцы в поиске самок могут преодолеть десятки километров, пересекая автомобильные дороги. В данный период животные могут проявлять повышенную агрессию.

В связи с этим при движении по автомобильным дорогам Тульской области, в сумерки и в темное время суток, либо в условиях плохой видимости, просим вас снижать скорость и быть внимательными, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», — обратилось министерство к водителям.

Аварийно-опасные участки автомобильных дорог, где наиболее часты случаи выхода животных на проезжую часть, обозначены информационными панелями повышенной заметности, сообщающими о приближении к опасному участку и о его протяженности.

Сведения об опасных участках автомобильных дорог области размещены по ссылке.