В Туле за выходные поймали 40 пьяных водителей

Двое из них оказались еще и рецидивистами.

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поймали 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них:

21 водитель управлял машиной пьяным (статья 12.8 КоАП РФ);

17 отказались от медосвидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ);

2 водителя за рецидив пойдут под суд: в отношении них собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Кроме того, 6 человек оказались лишены водительских прав, но все равно сели за руль. На них составлены протоколы о правонарушении по ч. 2 ст. 12.7. КоАП РФ.



Госавтоинспекция Тульской области напоминает: