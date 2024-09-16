В Туле за выходные поймали 40 пьяных водителей

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поймали 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них:
- 21 водитель управлял машиной пьяным (статья 12.8 КоАП РФ);
- 17 отказались от медосвидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ);
- 2 водителя за рецидив пойдут под суд: в отношении них собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.
Кроме того, 6 человек оказались лишены водительских прав, но все равно сели за руль. На них составлены протоколы о правонарушении по ч. 2 ст. 12.7. КоАП РФ.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет;
- при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.