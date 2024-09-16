В Узловой подростки на электросамокате влетели в KIA

ДТП произошло вечером 13 сентября на улице Трегубова в Узловой. 14-лентий подросток с товарищем «летели» по встречке, где и врезались в KIA.
Подростков с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Мальчиков с травмами госпитализировали.
ДТП произошло вечером 13 сентября на улице Трегубова в Узловой. 14-лентий подросток с товарищем «летели» по встречке, где и врезались в KIA.
Подростков с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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