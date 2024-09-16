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  4. В Узловой подростки на электросамокате влетели в KIA - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Узловой подростки на электросамокате влетели в KIA
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Узловой подростки на электросамокате влетели в KIA

Мальчиков с травмами госпитализировали.

ДТП произошло вечером 13 сентября на улице Трегубова в Узловой. 14-лентий подросток с товарищем «летели» по встречке, где и врезались в KIA. 

Подростков с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

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Автор:
сегодня, в 15:15 0
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