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В Туле приостановили работу кафе «Тандыроff» из-за отравления посетителя
Фото из архива Myslo.

В Туле приостановили работу кафе «Тандыроff» из-за отравления посетителя

Суд запретил работать общепиту 90 суток.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области в связи с информацией о случае заболевания острой кишечной инфекцией у посетителя кафе «Тандыроff» провели санитарно-эпидемиологическое расследование.

В общепите к работе допускался персонал без данных о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения. Для изготовления кулинарной продукции использовались продукты без маркировки. Специалисты изъяли из оборота 7,6 кг мяса кур и овощей.

— В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Центральный районный суд Тулы, — сообщили в пресс-службе регионального ведомство.

Суд приостановил работу кафе на 90 суток.
 

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Автор:
сегодня, в 13:46 0
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