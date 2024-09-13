В Туле приостановили работу кафе «Тандыроff» из-за отравления посетителя

Фото из архива Myslo.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области в связи с информацией о случае заболевания острой кишечной инфекцией у посетителя кафе «Тандыроff» провели санитарно-эпидемиологическое расследование.

В общепите к работе допускался персонал без данных о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения. Для изготовления кулинарной продукции использовались продукты без маркировки. Специалисты изъяли из оборота 7,6 кг мяса кур и овощей.

— В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Центральный районный суд Тулы, — сообщили в пресс-службе регионального ведомство.

Суд приостановил работу кафе на 90 суток.

