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Безработный житель Кимовска вломился в магазин и украл ворох одежды

Безработный житель Кимовска вломился в магазин и украл ворох одежды

Мужчина задержан, похищенное изъято.

В Кимовске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился частный предприниматель. Мужчина заявил, что из его магазина, расположенного на улице Ленина, неизвестный украл одежды на 59 200 рублей. 

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 38-летний мужчины. Он признался в совершенном, похищенное изъято. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

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