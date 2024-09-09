Безработный житель Кимовска вломился в магазин и украл ворох одежды

В Кимовске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился частный предприниматель. Мужчина заявил, что из его магазина, расположенного на улице Ленина, неизвестный украл одежды на 59 200 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 38-летний мужчины. Он признался в совершенном, похищенное изъято. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».