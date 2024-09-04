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В Туле за антисанитарию на 90 суток закрыли кафе «Чайхона Plove»

В Туле за антисанитарию на 90 суток закрыли кафе «Чайхона Plove»

В очередной раз.

В Туле приостановлена деятельность узбекского кафе «Чайхона Plove», расположенного на улице Октябрьской. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В заведение с проверкой пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Выяснилось, что там не соблюдается дезинфицирующий режим, используются продуты без соответствующей маркировки, условия хранения пищевой продукции не соответствуют требованиям для приготовления пищи, не созданы условия для личной гигиены, персонал работает без личных медицинских книжек, санитарной одежды или униформы, а само помещение заражено насекомыми. 

Более того, в смывах с инвентаря и производственного оборудования обнаружены бактерии группы кишечных палочек. 

Постановлением Зареченского районного суда деятельность кафе приостановлена на 90 суток.  

 

 

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сегодня, в 16:04 +2
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чайхонаТулаОктябрьская улицарешение судаУправление Роспотребнадзора по Тульской области

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