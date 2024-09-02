  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Косой Горе водитель непринужденно промчал по встречке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Косой Горе водитель непринужденно промчал по встречке

На Косой Горе водитель непринужденно промчал по встречке

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео от одного из наших постоянных авторов, Дмитрия Л. На этот раз кадры сняты Орловском шоссе. На записи видно, как водитель кроссовера нарушил ПДД, совершив выезд на встречную полосу в запрещенном месте.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле новая разметка ставит некоторых водителей в тупик, и они выезжают на встречку
Дежурная часть
В Туле новая разметка ставит некоторых водителей в тупик, и они выезжают на встречку
вчера, в 20:00, 49 4819 1
На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz едва не устроил ДТП на ровном месте
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz едва не устроил ДТП на ровном месте
вчера, в 15:01, 11 1529 3
На Косой Горе торопыга едва не влетел во встречную фуру
Дежурная часть
На Косой Горе торопыга едва не влетел во встречную фуру
31 августа, в 20:02, 17 1865 1
На ул. Октябрьской в Туле встретили третьерядника
Дежурная часть
На ул. Октябрьской в Туле встретили третьерядника
31 августа, в 14:01, 13 1421 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области бесправная девушка на ВАЗе сбила двух детей
В Тульской области бесправная девушка на ВАЗе сбила двух детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.