В Туле стало проще выявлять нарушителей на электросамокатах

Фото из архива Myslo

Этому способствуют увеличенные таблички с номерами. Они упростят процесс фиксации нарушений ПДД и правил сервиса.

В пресс-службе «Яндекс Go» сообщили, что по итогам теста наиболее заметными на корпусе самоката оказались номера на горизонтальных табличках. В ближайшие недели сервис планирует разместить их на всех самокатах Тулы.

Фото с номером самоката, примерным временем и местом инцидента проверяет служба поддержки и, если все верно – выписывает штраф. А для тех, у кого не скачано приложение оператора, есть специальный бот, куда можно отправить данные о нарушении.

За этот сезон через бот сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС-Юрент» отработали более 20 тысяч сообщений. Ранее компания повысила до 150 тысяч рублей штрафы за самые серьёзные нарушения ПДД и правил сервиса.