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В Туле женщина отсудила у коммунальщиков 60 тысяч за падение на льду
Фото: ru.freepik.com.

В Туле женщина отсудила у коммунальщиков 60 тысяч за падение на льду

Управляющая компания не следила за уборкой придомовой территории.

Прокуратура провела проверку по факту обращения 54-летней тулячки. Женщина рассказала, что зимой упала на льду и получила травму возле своего дома на улице Перекопской. 

Оказалось, что управляющая компания «СтройМАКС» должным образом не следила за уборкой придомовой территории. Коммунальщики вовремя не вывозили снег и не посыпали дорогу противогололедными средствами. 

— Учитывая, что со стороны руководства управляющей компании меры, направленные на компенсацию понесенных затрат на лечение и возмещение морального вреда в добровольном порядке, не предпринимались, прокурор в интересах заявительницы обратился в суд, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

В итоге местной жительнице удалось взыскать 60 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 14:31 0
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