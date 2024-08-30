За сутки в Туле иномарки сбили двоих детей

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Во всех случаях обошлось без госпитализаций.

Накануне, 29 августа, на Одоевском шоссе 73-летний пенсионер за рулем Nissan Almera сбил 13-летнего мальчика.

Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил различные травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Второй случай произошел 29 августа на улице Епифанской. 42-летняя автоледи за рулем Ford сбила во дворе 8-летнего ребенка.

Мальчика осмотрели медики и отпустили домой.