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За сутки в Туле иномарки сбили двоих детей
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

За сутки в Туле иномарки сбили двоих детей

Во всех случаях обошлось без госпитализаций.

Накануне, 29 августа, на Одоевском шоссе 73-летний пенсионер за рулем Nissan Almera сбил 13-летнего мальчика. 

Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил различные травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. 

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Второй случай произошел 29 августа на улице Епифанской. 42-летняя автоледи за рулем Ford сбила во дворе 8-летнего ребенка. 

Мальчика осмотрели медики и отпустили домой. 

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Автор:
сегодня, в 15:04 0
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