За сутки в Туле иномарки сбили двоих детей

Накануне, 29 августа, на Одоевском шоссе 73-летний пенсионер за рулем Nissan Almera сбил 13-летнего мальчика.
Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил различные травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Второй случай произошел 29 августа на улице Епифанской. 42-летняя автоледи за рулем Ford сбила во дворе 8-летнего ребенка.
Мальчика осмотрели медики и отпустили домой.