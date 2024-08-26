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В Ефремовском районе осудили водителя фуры, насмерть сбившего пенсионерку
Фото: ru.freepik.com.

В Ефремовском районе осудили водителя фуры, насмерть сбившего пенсионерку

86-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

В Ефремовском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении дальнобойщика. Мужчина, управляя фурой, нарушил правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел еще в декабре 2023 года. Мужчина ехал по трассе М-4 «Дон» из Воронежа в Москву. В Ефремовском районе перед знаком «Пешеходный переход» водитель не сбросил скорость. 

— Он не учел при этом дорожные и метеорологические условия. Водитель не увидел 86-летнего пешехода, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он не принял мер к снижению скорости до полной остановки транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего совершил на нее наезд, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области и УСД. 

Пенсионерка скончалась на месте аварии, автомобиль получил механические повреждения.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 20:30 0
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