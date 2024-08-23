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В Кимовске 13-летняя девочка скончалась после падения со второго этажа заброшенного цеха
Фото Центра медицины катастроф Тульской области.

В Кимовске 13-летняя девочка скончалась после падения со второго этажа заброшенного цеха

Прокуратура и СК устанавливают обстоятельства гибели подростка.

Кимовская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели 13-летней девочки. Несчастный случай произошел ночью 21 августа в заброшенном здании на территории одного из предприятий в Кимовске. 

Известно, что школьница играла со сверстниками и сорвалась вниз. По факту происшествия следователем возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

— Прокурором будет дана оценка исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями несовершеннолетних обязанностей, возложенных на них законодательством, — сообщили в региональном ведомстве. 

Устанавливаются обстоятельства смерти подростка.

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Автор:
сегодня, в 08:59 0
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