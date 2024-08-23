В Кимовске 13-летняя девочка скончалась после падения со второго этажа заброшенного цеха

Фото Центра медицины катастроф Тульской области.

Кимовская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели 13-летней девочки. Несчастный случай произошел ночью 21 августа в заброшенном здании на территории одного из предприятий в Кимовске.

Известно, что школьница играла со сверстниками и сорвалась вниз. По факту происшествия следователем возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Прокурором будет дана оценка исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями несовершеннолетних обязанностей, возложенных на них законодательством, — сообщили в региональном ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства смерти подростка.