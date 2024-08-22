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Тульские росгвардейцы получили 19 новых патрульных автомобилей
Фото Управления Росгвардии по Тульской области.

Тульские росгвардейцы получили 19 новых патрульных автомобилей

Церемония передачи транспортных средств состоялась в День Государственного флага Российской Федерации.

Ключи от служебного транспорта в торжественной обстановке сотрудникам вручил начальник регионального управления ведомства генерал-майор полиции Владимир Цибульский.

Он отметил, что новые машины позволят более качественно обеспечивать безопасность жителей и гостей Тульского региона сотрудниками Росгвардии, а также поздравил личный состав областного ведомства с Днем Государственного флага.

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Новую технику освятил и благословил сотрудников на исполнение служебного долга председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Виктор Матвеев.

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Затем колонна новых автомобилей вневедомственной охраны, украшенных российскими триколорами, проехала по улицам оружейной столицы.

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