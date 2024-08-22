Тульские росгвардейцы получили 19 новых патрульных автомобилей

Ключи от служебного транспорта в торжественной обстановке сотрудникам вручил начальник регионального управления ведомства генерал-майор полиции Владимир Цибульский.
Он отметил, что новые машины позволят более качественно обеспечивать безопасность жителей и гостей Тульского региона сотрудниками Росгвардии, а также поздравил личный состав областного ведомства с Днем Государственного флага.
Новую технику освятил и благословил сотрудников на исполнение служебного долга председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Виктор Матвеев.
Затем колонна новых автомобилей вневедомственной охраны, украшенных российскими триколорами, проехала по улицам оружейной столицы.