Тульские росгвардейцы получили 19 новых патрульных автомобилей

Фото Управления Росгвардии по Тульской области.

Церемония передачи транспортных средств состоялась в День Государственного флага Российской Федерации.

Ключи от служебного транспорта в торжественной обстановке сотрудникам вручил начальник регионального управления ведомства генерал-майор полиции Владимир Цибульский.

Он отметил, что новые машины позволят более качественно обеспечивать безопасность жителей и гостей Тульского региона сотрудниками Росгвардии, а также поздравил личный состав областного ведомства с Днем Государственного флага.

Новую технику освятил и благословил сотрудников на исполнение служебного долга председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Виктор Матвеев.

Затем колонна новых автомобилей вневедомственной охраны, украшенных российскими триколорами, проехала по улицам оружейной столицы.