До конца года в Туле смонтируют 1014 новых уличных светильников

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В 2024 году в планах МКП «Тулагорсвет» — выполнение работ по устройству наружного освещения на 91 объекте. Они включают установку 314 опор, монтаж 1014 светильников и питающей линии протяженностью около 36 км, рассказали в администрации Тулы.

Специалисты выполнили работы по 76 адресам. Установили 164 опоры, смонтировали 772 светильника и протянули 27 км питающей линии. Это более 70 процентов от всего объема запланированных в этом году работ. Ежегодные планы формируются с учетом обращения жителей.

— В населенных пунктах Большой Тулы устанавливаем светодиодные светильники. Завтра выходим на объект в п. Рассвет. Там будут установлены 3 опоры, 3 светильника и протянуто 350 метров питающей линии. Также на данный момент по предписанию ГИБДД проведены работы по монтажу уличного освещения на 15 пешеходных переходах для усиления освещенности в ночное время суток, — рассказал главный инженер МКП «Тулагорсвет» Дмитрий Морозов.

Новые светильники вешают и возле участков для многодетных семей в деревне Крюково. Ранее здесь установили 10 опор, смонтировали 21 светильник и проложили почти 4,5 км питающей линии.