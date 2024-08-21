Двух женщин госпитализировали после пожара в многоквартирном доме на Калужском шоссе

Фото Артема Жильцова.

Из квартир спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе 2 детей.

Две женщины пострадали в пожаре, который случился сегодня, 21 августа, в многоквартирном доме № 7 на Калужском шоссе. Загорелась квартира в седьмом подъезде дома.

— Они были госпитализированы в больницу с отравлениями продуктами горения, у одной из них — ожог верхних дыхательных путей, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального МЧС.

Из соседних квартир спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе 2 детей.

По словам очевидцев, пожар начался на балконе 5 или 6-го этажа. Огонь постепенно поднимался наверх. К приезду корреспондента Myslo, балконы горели уже вплоть до девятого этажа. На месте работали 6 пожарных отделений и автолестница.