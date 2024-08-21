В Новомосковске мужчина попался на краже пива и кофе

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратились сотрудники магазинов, расположенных на улице Орджоникидзе и Московской. По их словам, неизвестный утащил из одной торговой точки 20 бутылок пива, а из второй — кофе.

Просмотрев записи видеокамер, полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний мужчина. Злоумышленник сознался в содеянном, в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.